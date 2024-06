ESPLOSIONE IN UN BUNGALOW, UNA PERSONA USTIONATA DA UNA FIAMMATA - IN AGGIORNAMENTO

Bungalow in fiamme nel villaggio turistico Duca Amedeo di Villa Rosa di Martinsicuro. Ci sarebbe stata un’esplosione, probabilmente provocata da una fuga di gas e c'è una persona che ha riportato ustioni. Si tratta di un manutentore della struttura, che durante una verifica su una bombola di gas è stato investito da una fiammata. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la bombola, ma il bungalow (nella foto) è semidistrutto. Gli operatori del 118 hanno soccorso l'ustionato, che è stato trasportato in elicottero a Teramo ma è probabile che debba essere trasferito in un centro specializzato. È grave ma non corre pericolo di vita.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

