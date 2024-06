ESPLOSIONE IN UN BUNGALOW, UNA PERSONA USTIONATA DA UNA FIAMMATA

Bungalow in fiamme nel villaggio turistico Duca Amedeo di Villa Rosa di Martinsicuro. Ci sarebbe stata un’esplosione, probabilmente provocata da una fuga di gas e c'è una persona che ha riportato ustioni. Si tratta di un manutentore 43enne della struttura, che durante una verifica su una bombola di gas è stato investito da una fiammata. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la bombola, ma il bungalow (nella foto) è semidistrutto. Gli operatori del 118 hanno soccorso l'ustionato, che è stato trasportato in elicottero a Teramo ma è probabile che debba essere trasferito in un centro specializzato. È grave, per ustioni di terzo grado al volto e alle gambe.