PESCIOLILLO CHIUDE E VENDE LICENZA, CUCINA E ARREDI

Chiude “Pesciolillo” e vende l’attività di ristorante bar, con l'avviamento commerciale, tutte le autorizzazioni amministrative, le attrezzature, i mobili, gli arredamenti ed ogni altro bene strumentale di proprietà dell'azienda. L’annuncio è comparso poche ore fa su un sito specializzato, e indica appunto la cessione, per 90mila euro, del locale commerciale sul Corso principale della città, che ospita complessivamente (interno ed esterno) oltre 150 coperti e “Si compone di un ampio ingresso dove ci accoglie il BAR con bancone angolare di grandi dimensioni che introduce ad una spaziosa sala RISTORANTE interna con doppio servizio igienico per il pubblico”. La chiusura del ristorante, specializzato in un Fish food giovane e particolare, va un po’ in controtendenza rispetto alle recenti aperture di locali nel Centro Storico e segna, forse, un’altra vittima di quella crisi che colpisce, da tempo, il commercio in centro e che l’arrivo del Pums, con tutti i parcheggi a pagamento, ha ulteriormente amplificato. Prima di Pesciolillo, in quegli stessi locali aveva aperto 100 montaditos, ma ha chiuso dopo tre anni, mentre Pesciolillo se ne va dopo due anni, Adesso, l’attuale gestore spera che voglia subentrargli qualcuno, e ribadisce che il locale “…può' ospitare svariate attività nell'ambito food & drink quali bar, enoteca, ristorazione classica, pub, pizzeria, braceria, rosticceria, arrosticini, sushi, pokeria - si legge nell’annuncio - e dispone anche di un suggestivo spazio esterno, un giardino raggiungibile sia dalla sala interna che dall'ingresso esterno del locale”. Con la chiusura di Pesciolillo e l’annunciato trasferimento di Sottosopra, la “porta” del Corso su piazza Garibaldi si impoverisce notevolmente, dal punto di vista commerciale.