VIDEO / IL CASO - ED ECCO A VOI LA PEDONALE… CICLABILE

Continua il nostro viaggio sul “bike to coast” il sistema di piste che consente, anzi: dovrebbe consentire una pedalata interminabile dal Molise alle Marche, lungo tutta la costa adriatica abruzzese. Tra i nostri lettori non mancano appassionati bikers che, pedala pedala, ci segnalano le “chicche” della pista, dai ponti mancanti agli asfalti dimenticati, dagli sterrati agli ostacoli, fino ad arrivare al video di oggi, quello della meravigliosa “pedalata …pedonale” di Silvi Marina dove, evidentemente, nell’indecisione se realizzare un marciapiedi o il percorso ciclabile… li hanno fatti entrambi… coincidenti, nel senso che bici e pedoni, monopattini e ombrelloni sottobraccio, infradito e cambi shimano si mischiano in un caotico andirivieni estivo.