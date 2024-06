FOTO/ DUECENTOCINQUANTA PERSONE HANNO LAVORATO TUTTA LA NOTTE A "TRUCIOLI IN ARTE" A TORRICELLA SICURA, REALIZZATI 20 QUADRI, NEL POMERIGGIO LA PROCESSIONE CON IL VESCOVO

Uno spettacolo da far rimanere senza fiato, l'infiorata a cui hanno lavorato circa 250 persone di ogni età, stanotte a Torricella Sicura nell'ambito della storica manifestazione Trucioli in Arte. Uno spettacolo per l'animo e gli occhi che ha visto mobilitarsi un intero comune per realizzare veri e propri quadri con fiori e trucioli, in tutto 20 quadri realizzati con trucioli di abete bianco macinato a seconda della dimensione dei quadri e abbelliti poi con vernice ad acqua nel rispetto della salute e dell'ambiente. E' tornato a far parlare di sè alla grande questa manifestazione dopo un breve periodo che ha visto uscire dall'organizzazione colei che era l'anima del vecchio gruppo dell'infiorata ora traslata in parte a Giulianova per replicare, come è accaduto, sul corso una infiorata molto più contenuta rispetto a Torricella Sicura, vera patria dell'infìorata del Corpus Domini.

Nel pomeriggio ci sarà la processione con il Vesvovo alle 16 sperando nel tempo più clemente.