LA FESTA DELLA REPUBBLICA SI SPOSTA NELL'AULA MAGNA DELL'UNI.TE CAUSA MALTEMPO (ORE 17,30)

A causa delle condizioni avverse del tempo la Festa della Repubblica

è stata spostata nell'aula magna dell'Università di Teramo.

I nomi degli insigniti.

Riceveranno i diplomi di conferimento delle Onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica

Italiana” a partire dalle 17:30:

Ufficiale

Giuseppe Meco, Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri;

Cavaliere

Gaetano Tudini, Direttore del Coro Pop e del Coro di Voci Bianche “Formula Nuova”;

Giuseppe Barretta, Capitano di Fregata del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Edoardo D’Angelo, Presidente della società sportiva paralimpica di basket in carrozzina “Amicacci”;

Giuseppe Marchionni, Fondatore della società sportiva paralimpica di basket in carrozzina

“Amicacci”;

Luciano Pacinelli, Commissario Capo della Polizia di Stato in quiescenza;

Gabriele Barcaroli, Imprenditore;

Tullio Bonaduce, Imprenditore;

Vincenzo Maria Di Nicola, Dirigente INPS;

Roberta Di Silvestro, Viceprefetto presso la Prefettura di Teramo;

Antonio Martino, Maggiore della Guardia di Finanza in servizio presso Comando Provinciale di

Teramo;

Jarno Stanchieri, Vice Sovrintendente della Polizia di Stato in servizio a Teramo;

Alessandra Striglioni ne’ Tori, Avvocato e Presidente della Società della Musica e del Teatro “Primo

Riccitelli” di Teramo;

Luana Strippoli, Viceprefetto Aggiunto, Capo di Gabinetto del Prefetto di Teramo.

La diretta televisiva sarà a cura e trasmessa su Rete 8 - canale 10 e in diretta streaming sul sito della

Prefettura.