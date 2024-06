FUMETTO / CORTONACOMICS PREMIA CARMINE DI GIANDOMENICO “ECCELLENZA NEL MONDO”

CortonaComics, festival del fumetto, ha attribuito il “Premio città di Cortona eccellenza nel mondo 2024” a Carmine Di Giandomenico. Una nuova, grande soddisfazione per l’artista teramano, fumettista amato in tutto il Mondo. Oltre al Premio, a Palazzo Ferretti sono state esposte le opere di Carmine e di altri due autori italiani di fama internazionale, che hanno raccolto successi su successi negli Usa: Elena Casagrande e Stefano Raffaele, protagonisti della mostra «Italians do it better». Un’occasione per ammirare una rassegna delle loro tavole e illustrazioni più importanti, che hanno conquistato critici e appassionati dei comics. Un’immersione speciale nell’arte di tre artisti speciali.

Cortona Comics ha ospitato anche altre mostre, ben 4 differenti situate in 4 luoghi speciali all’interno di Cortona, tra le quali quella dedicata a Fabio Celoni, ospite d’onore premiato con lo Jac d’Oro, il premio alla carriera sul fumetto umoristico dedicato al grande Jacovitti. L’esposizione visibile nella parte centrale del chiostro di Sant’Agostino, offre le nuovissime tavole dedicate al Totò/Don Chisciotte, opera pluripremiata, oltre a qualche chicca sui personaggi Disney, di cui è un interprete meraviglioso. Oltre 80 le tavole esposte per celebrare uno degli artisti più importanti del nostro paese. La mostra avrà il suggestivo titolo «Ma mi faccia il piacere! – L’arte di Fabio Celoni, tra Totò, topi e paperi».