VIDEO / POLITICA / ANDREA CORE LASCIA INSIEME POSSIAMO E PASSA AL GRUPPO MISTO: “NON LO FACCIO PER UNA POLTRONA”

ANDREA CORE LASCIA INSIEME POSSIAMO E PASSA AL GRUPPO MISTO: "NON LO FACCIO PER UNA POLTRONA"

Tanto tuonó… che piovve. Andrea Core lascia Insieme Possiamo e passa al gruppo misto, lo stesso che già ospita in Consiglio Comunale Alessio D’Egidio. “Non mi ritrovavo più nelle logiche della politica di Insieme Possiamo, ho avviato una riflessione che mi ha portato prima a lasciare il ruolo da capogruppo, poi a scegliere il gruppo misto, non per diventare un battitore libero, perché resto sempre all’interno della maggioranza che sostiene il Sindaco D’Alberto, ma con una possibilità di movimento che è diversa da quella imposta dalle logiche di una lista”.

Core: "È venuta a mancare una compattezza, in Insieme Possiamo, che mi ha spinto ad una riflessione produttrice di nuovi stimoli". Nessuna rivendicazione sulle poltrone: “Assolutamente no, non c’è alcuna pretesa di poltrona, da parte mia non esiste questa necessità, ma c’era una necessità di riprendere un mio percorso politico e dare anche… con questa mia decisione, una scossa all’amministrazione”.