INNOVATIVA SENTENZA A FAVORE DEI CONSUMATORI, LIQUIDAZIONE CONTROLLATA PER UNA COPPIA DI CONIUGI TERAMANI

ed assistiti dall’Avv. Berardo Di Ferdinando, definendo disgiuntamente tutte le loro posizioni, e determinando lapossibilità della liberazione dei debiti dopo tre anni. I coniugi si sono impegnati a mettere a disposizione deiloro creditori solo una quota dei loro stipendi in eccedenza sul loro fabbisogno familiare.Alla coppia, dopo aver perso l’abitazione all’asta, è stato richiesto dalla banca di dover pagare il debitoquasi per intero, nonostante la banca avesse recuperato parte del dovuto dal Tribunale. La banca ha poipignorato lo stipendio dei coniugi, già gravato da cessione del quinto, intaccando il loro minimo vitale.I problemi della coppia teramana risalgono ad oltre 20 anni fa quando la moglie MR, allora disoccupata, hamanifestato problemi di salute che si sono aggravati nel tempo ed hanno costretto la coppia a sostenerespese mediche importanti che hanno costretto i coniugi a contrarre finanziamenti. Nonostante nel 2007 lasignora MR avesse trovato lavoro, la situazione finanziaria non è migliorata a causa di un accertamentodell’Agenzia delle Entrate che ha costretto la coppia a contrarre ulteriori finanziamenti. A quel punto, lacoppia, impossibilitata a pagare il mutuo di casa, l’ha persa all’asta dopo che la banca glie la avevapignorata. Oggi l’indebitamento della coppia ammonta a circa 160.000,00 euro e, grazie alla procedura diliquidazione controllata prevista dal nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza, la stessa avrà la possibilità,fra tre anni e dopo aver versato ai creditori circa 30.000,00 euro circa MP e 16.000,00 euro circa MR in 36rate mensili, di ottenere dal Tribunale di Teramo la liberazione da circa 115.000,00 euro di debiti.L’Associazione informa i consumatori che ha istituitouno sportello anticrisi per coloro che siano in difficoltà economiche, che potranno chiedere un incontro nonimpegnativo presso la sede a Teramo, 3476085547, scrivendo una email all’indirizzo