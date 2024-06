UNA GIORNATA PER RIFLETTERE SULLA "MIASTENIA GRAVIS"

Ieri, 2 Giugno si è celebrata la giornata mondiale dedicata alla Miastenia gravis, rara patologia neuromuscolare autoimmune che colpisce in Europa tantissime persone. Si tratta di una malattia invalidante.Con gli Amici di ALESSIA ONLUS si è attivato l' Amministrazione comunale alla Presenza del Sindaco, dell' assessore Valdo Di Bonaventura ,per illuminare la Fontana Dei Due Leoni e il monumento alla rotonda di Coll.to Basso di verde il colore simbolo di questa patologia..ricordando sempre la storia travagliata per arrivare alla diagnosi della presidente dell' associazione e i percorsi di molti pazienti .