VIDEO ESCLUSIVO / CADE GROSSO PEZZO DI CORNICIONE IN VIA OBERDAN... TRAGEDIA SFIORATA

Tragedia sfiorata a Teramo, in pieno centro, in via Oberdan, a pochi passi da piazza Martiri, dove un grosso pezzo di cornicione si è staccato ed è caduto. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno, altrimenti, viste le dimensioni e il peso del blocco, sarebbe stata una tragedia.

GUARDA IL VIDEO