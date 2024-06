SI IMPICCA A 37 ANNI LASCIANDO UNA LETTERA PER L'EX COMPAGNA

Ha lasciato scritto una lettera nella quale manifestava le sue intenzioni, poi si è impiccato stanotte nella sua abitazione in via Marconi, Claudio Zaccagnini, 37 anni, uno dei tifosi del Giulianova coinvolto negli incidenti pre-derby tra il Teramo e il Giulianova, in via Cupa, lo scorso 4 febbraio. Era stato arrestato dopo gli scontri e il magistrato succcessivamente gli aveva imposto l’obbligo di dimora.

Su internet leggiamo che Zaccagnini fu portiere del Giulianova e che nell’agosto del 2018, ricevette dall’allora sindaco Francesco Mastromauro una targa di benemerenza a nome della cittadinanza giuliese, per essere stato il primo a intervenire, la sera del 7 luglio scorso, per praticare il massaggio cardiaco a un ragazzino folgorato nei pressi del monumento a Vittorio Emanuele II, in piazza della Libertà.

Nella lettera ha anche scritto di non sopportare più la rottura con la sua ex compagna dalla quale si era separato due anni fa. Sul posto il sostituto procuratore Greta Aloisi. Sul posto per le indagini i carabinieri della compagnia di Giulianova.