GRAVISSIMA BAMBINA DI 9 ANNI INVESTITA MENTRE PASSEGGIA IN BICI

È gravissima, una bambina di 9 anni (e non 12 come riferito in un primo tempo) investita a Santa Maria di Ronzano. Tutta da chiarire la dinamica dell’incidente, la bambina sarebbe stato travolto da un’auto, mentre passeggiava con la sua bicicletta.È stata soccorsa dai parenti, ma vista la gravità dei traumi riportati, è stata trasferita con l’elicottero del 118 al Mazzini, dove è stata subito ricoverata in prognosi riservata. I medici stanno valutando l'ipotesi di trasferirla all'ospedale Torrette di Ancona.