STRAGI DI MAFIA E LA SECONDA GUERRA MONDIALE, I DUE TEMI PORTATI IN SCENA ALLA RISORGIMENTO

E' stato uno spettacolo teatrale realizzato dai bambini della 5 B e 5 C della scuola Primaria "Risorgimento" dell'I.C. D'Alessandro di Teramo a dir poco suggestivo, come sfondo ci sono stati tutti i progetti e lavori svolti durante l'anno scolastico.

I ragazzi hanno eseguito delle scene ed hanno parlato della II Guerra Mondiale sino ad arrivare alle stragi di mafia e tutto questo non è stata un'avventura semplice per una scuola primaria e per le due classi che hanno duramente lavorato per raggiungere tali obiettivi.