S’IMPICCA NELLA NOTTE SUL BALCONE DI CASA

Nottata drammatica a Montorio, dove un 62enne, pensionato di origine kosovarq, ha deciso di uccidersi questa notte, alle 2,20, impiccandosi sul balcone della sua abitazione. A trovare il corpo dell’uomo, che non avrebbe lasciato lettere di spiegazione, è stato il figlio.

Aveva però manifestato segni di depressione in passato, per alcuni problemi di salute.

SERVIZIO PREVENZIONE SUICIDIO

NON SEI SOLO!

Chiama Telefono Amico Italia, tutti i giorni dalle 10 alle 24.00 al numero di telefono 02 2327 2327oppure via web all’indirizzo www.telefonoamico.net (la chiamata via web è gratuita). Con gli esperti sarà possibile parlare liberamente di tutti i pensieri e della situazione che stai vivendo. I volontari sono preparati per dare supporto.