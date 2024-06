FOTO/ NUOVA RISSA IN PIAZZA MARTIRI, GRUPPO DI EXTRACOMUNITARI INVADE UN COMPLEANNO, FINISCE CON UN FERITO, TRA PATTUGLIE E AMBULANZE. I RESIDENTI CHIEDONO AL PREFETTO CONTROLLI TUTTE LE SERE

Rissa in piazza Martiri poco prima della mezzanotte di ieri, con un giovane diciottenne rimasto ferito e accompagnato al pronto soccorso del Mazzini, per aver riportato una ferita lacero contusa alla testa. Secondo i residenti, si sarebbe trattato di un gruppo di giovani extracomunitari, frequentatori di piazza Garibaldi, che ieri notte hanno pensato bene di scendere per il Corso e arrivare nel cuore della città, prendendo spunto, ci raccontano, da un compleanno che si stava festeggiando al Grande Italia, per il figlio 22enne del titolare di un noto ristorante di piazza Sant'Anna, e che il gruppo di piazza Garibaldi avrebbe disturbato invadendolo. Altri residenti riferiscono che la causa della rissa sarebbe stato un cane. Fatto sta che neppure una pattuglia della Polizia ed una dei carabinieri sono riuscite a mettere fine alla rissa, se non dopo il ferimento di un ragazzo di colore, come di colore erano tutti gli altri che hanno dato il via alla bagarre. Bagarre che si è poi spostata poi verso il Des Artistes, e sul posto è arrivata anche una ambulanza della Croce Rossa. I residenti sono stanchi e chiedono al comandante dei carabinieri, al Questore e al Prefetto di far passare tutte le sere pattuglie in centro e non come accade ora, solo nei fine settimana. C'è apprensione e con l'arrivo dell'estate e degli eventi di Teramo Natura Indomita c'è il rischio che risse del genere possano riproporsi spesso.