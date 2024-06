VIDEO / A VILLA MOSCA NUOVA PIAZZA E POI QUATTRO GIORNI DI FESTA

Tutto pronto a Villa Mosca per l'inaugurazione della nuova Piazza e per la festa del quartiere. Giovedì 6 giugno alle 18,30, taglio del nastro per la tanto attesa piazza, al termine di un cantiere fin troppo lungo, e che alla fine ha prodotto una piazza un po' diversa (per mancanza di fondi comunali) dal quella "smart" del progetto: mancano i pannelli solari sulla (enorme) copertura ombreggiante, la pensilina del bus (che è nuova perché fortunatamente la ditta Di Stefano, che ha realizzato la piazza, si è fatta carico di montarla, recuperandola tra quelle nuove ma abbandonate nei magazzini del Comune) ma non è intelligente, e non si capisce bene la dinamica degli scarichi, ma almeno è finita. Poi, quattro giorni di festa, tra musica e giochi.