AUTO TOCCA UNO SCOOTER E LO FA CADERE, NUOVO INCIDENTE A GIULIANOVA

Nuovo incidente stradale a Giulianova, causato da una macchina che ha provocato la caduta di una persona che viaggiava su due ruote. Dopo la tragedia di due giorni fa, che ha visto la morte della 56enne Monica Tassoni, urtata da un’auto mentre camminava in bici e caduta, oggi è successo a Colleranesco, dove un’auto ha toccato uno scooter provocando la caduta dell’uomo che, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi, ma è stato portato al Pronto Soccorso di Giulianova in codice giallo.