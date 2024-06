LA DENUNCIA / ALBERO TAGLIATO… RAMO DIMENTICATO… EPPURE LA TEAM HA QUINDICI NUOVI MEZZI

Albero tagliato ...ramo dimenticato. Nuovo proverbio, quello inventato dal Comune di Teramo in piazza Garibaldi, vicino alla pizzeria chez Roberto, dove, dopo la caduta di un ramo su un'auto e il necessario intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la pianta, portandola, nessuno si è più fatto vedere e i ramo tagliati sono stati abbandonati lì. I residenti sperano che prima o poi qualcuno intervenga, per esempio la TeAm, che ha appena presentato quindici nuovi mezzi... magari potrebbe mandarne uno a togliere quei rami, no?