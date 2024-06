CASTROGNO / IL SINAPPE. “BENVENUTA DIRETTRICE, TROVERÀ UNA SITUAZIONE DIFFICILE”

Da oggi la conduzione del Castrogno sarà assunta dalla

dott.ssa Lucia Avantaggiato:

"La accogliamo nell’ Istituto teramano, consapevoli

della difficile situazione che verr à a dirigere.

Difficile, perch é resa sofferente negli ultimi anni, duole

dirlo, in quasi tutte le realt à penitenziarie, sovraffollate,

con una forza lavoro, in divisa e civile, ridotta

gravemente sotto il minimo.

Trover à in questo Istituto un gruppo di lavoro

disponibile e collaborativo, pronto a sostenersi ed a

sostenerLa, consci che far à il possibile per aiutarci a

risanare le mancanze che ci travolgono

quotidianamente al fine di rendere un servizio dignitoso

e degno di questo Stato. Buon lavoro!”

La Segreteria Regionale

Si.N.A.P.Pe Abruzzo