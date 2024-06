CELLINO / IL SINDACO: “SOLIDARIETÀ ALLE CANDIDATE INSULTATE DA IGNOTI VILI E VIOLENTI”

La netta posizione della lista Idee in Comune di Cellino Attanasio. Visti gli spiacevoli fatti accaduti nel comune di Cellino Attanasio in data odierna, la Lista Idee in Comune si dissocia dai comportamenti adottati da ignoti e prende le distanze da qualsiasi forma di manifestazione, offesa e aggressione verbale, reale e scritta, nei confronti delle donne e di ogni essere umano. Questo atto vile e scorretto pone i candidati della Lista n.1 nella condizione di stabilire una chiara solidarietà con la candidata Sindaca e le Consigliere tutte in opposizione alla lista n. 2, Cambiamo Cellino. In qualità di Sindaco pro tempore e candidato Sindaco alle prossime elezioni comunali dell'8 e 9 giugno, Giuseppe Del Papa informa la comunità di essersi recato alla locale Stazione dei Carabinieri per notificare l'increscioso atto di violenza di genere e di insulto nei confronti di alcune donne candidate alle prossime elezioni e per denunciare il deterioramento di materiale elettorale secondo L. 212/56 del 1956 art. 8 comma 1. L'augurio è di assistere a un corretto confronto elettorale con l'invito alle candidate offese di esporre denuncia alle autorità competenti.

Giuseppe Del Papa