VIDEO / L'ARMA FESTEGGIA "DIECI ANNI E DUE SECOLI" DI SICUREZZA PER I CITTADINI



La Festa dell'Arma compie 10 anni dal bicentenario della sua Fondazione e Piazza Martiri accoglie le celebrazioni. È ai piedi della Cattedrale cittadina, infatti, che questa mattina 5 giugno 2024, il comando provinciale dei Carabinieri si è riunito per onorare il genetliaco, insieme alle autorità tutte e al nutrito pubblico accorso per omaggiarne il prezioso servizio che da 210 anni contribuisce a garantire la sicurezza dello Stato. Non è casuale la scelta di procedere ai festeggiamenti nel punto piú centrale della città di Teramo. Animare il cuore pulsante della città, infatti, manda un messaggio importante alla comunità e ricorda a tutti quale sia la missione fondamentaledei Carabinieri: "essere tra la gente per la gente".

"La nostra" spiega il comandante colonnello Pasquale Saccone "è un'istituzione da sempre vicina alla popolazione."

Un momento celebrativo utile, però, per mettere a conoscenza la cittadinaza del bilancio annuale degli interventi svolti sul territorio.

"I dati sono quanto mai positivi e rassicuranti" dichiara ancora il comandante "abbiamo migliorato l'attività repressiva di un ulteriore 19% rispetto al calo già registrato nel 2023."



Tra le operazioni piú significative si elenca la battaglia ai furti in casa, con la conseguente diminuzione delle frodi agli anziani, oltre a un costante servizio di informazione per le giovani generazione sui danni del cyberbullismo e violenza di genere.

"Abbiamo inoltre intesificato l'attività di prevenzione, con le pattuglie h24 in modo che la popolazione possa avvertire un sempre maggior senso di sicurezza, in sinergia con gli altri organi di polizia."



Servizio di Eugenia Di Giandomenico