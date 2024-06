VIDEO/ ARRIVA L'AVVISO DI CORTESIA, PER EVITARE LA MULTA PAGHEREMO... TRE EURO IL COMUNE DI TERAMO

Entro 20 giorni sarà operativa la nuova misura per sanare la questione dele multe ai parcheggi. È stato un percorso lungo e complesso, alla fine pero' l'avviso di cortesia è stato introdotto. Gli utenti che ritroveranno l'avviso per la sosta fuori dall'orario, avranno tempo fino alle 20:30 di sera dello stesso giorno per sanare il debito con un sovrapprezzo di 3 euro.

"Era necessario" commenta l'assessore Filipponi "per scoraggiare l'uso improprio della sosta a pagamento."

Ma sottolinea che l'intero importo dell'avviso, cioè i 3 euro, faranno cassa comunale e saranno reimpiegati per migliorare i parcheggi.