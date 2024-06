IL PORTO DI GIULIANOVA SARA' UNA STRAORDINARIA PASSEGGIATA PANORAMICA SUL MARE

Il porto di Giulianova sarà, nei prossimi anni, una straordinaria passeggiata sul mare, un unicum nel Medio Adriatico. Ad accendere i riflettori sullo scalo portuale è il Sindaco Jwan Costantini, che questa mattina ha voluto porre di nuovo l’accento su una formidabile possibilità di crescita turistica e urbanistica.

“Quella opportunità siamo pronti a cogliere e a valorizzare in tutti i suoi aspetti - sottolinea il Sindaco Jwan Costantini - Troppo poco, in questi mesi, si è parlato dei 18 milioni di euro che il Governo Meloni ha destinato al porto di Giulianova. Quella somma, stanziata nell’ambito dell’ Accordo per lo sviluppo e la coesione sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Abruzzo, metterà le ali al Piano regolatore portuale, che, molto probabilmente, sarebbe rimasto un progetto ambizioso, ma di difficilissima attuazione. A quel Piano regolatore voglio tornare, mettendo l’accento sulla riapertura del molo nord che, a lavori finalmente conclusi, sarà un lungo percorso pedonale che si inoltrerà nell’azzurro del nostro mare. Una passeggiata straordinaria, che ci piacerebbe vedere impreziosita da installazioni e iniziative artistiche. Sempre sul molo nord, è prevista la realizzazione di un edificio polifunzionale, pensato per accogliere il nuovo mercato ittico. Per il molo sud si conta sull’ampliamento della passeggiata, in larghezza e lunghezza.

Vorrei – conclude il Sindaco - che oggi, guardando il porto, si pensasse al suo futuro e a tutte le potenzialità accese da un sostegno economico senza precedenti. Ringrazio per questo il Governo Centrale, gli interlocutori della Regione Abruzzo, e l’ente porto per la fitta collaborazione intessuta in questi anni”.