IL CASO / DA OGGI IL COMUNE DI PIETRACAMELA E' TERRITORIO DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIA

Da oggi, il Comune di Pietracamela è territorio della Repubblica d’Ungheria. A sancire il passaggio del territorio sotto il controllo del Governo magiaro, è stato ufficialmente il vicesindaco del Comune montano, nel corso delle celebrazioni per il ducentodecimo anniversario dell’Arma dei Carabinieri. Alla presenza di tutte le autorità civili, militari e religiose, dei rappresentanti di tutte le amministrazioni comunali della provincia e sulle scale del Duomo, infatti, il vicesindaco Corrado Bellisari ha vestito le insegne della Repubblica ungherese.

Chiunque abbia avuto esperienza di amministrazione, infatti, sa che per regola: «La fascia tricolore va indossata dai sindaci sulla spalla destra con la parte verde vicino al collo, per motivi di ordine storico ed evidenti esigenze di uniformità», e siccome Bellisari non è politico di primo pelo, quindi non può non saperlo, se indossa la fascia al contrario significa che, nottetempo, segretamente, tutto il territorio del Comune di Pietracamela, Gran Sasso compreso, è passato sotto il controllo di Budapest. Se così non fosse, quella di Bellisari e del Comune di Pietracamela sarebbe una gaffe clamorosa, una figuraccia memorabile…