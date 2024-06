L'UNITE PREMIA DON CIOTTI COL "GUIDO II DEGLI APRUTINI”

A Don Luigi Ciotti sarà conferita l'onorificenza dell'Ordine al merito dell'Ateneo "Guido II degli Aprutini", nel corso della solenne cerimonia in programma giovedì 13 giugno, alle ore 10.30, nell'Aula Magna Benedetto Croce. La cerimonia si aprirà con i saluti del rettore Dino

Mastrocola. Seguiranno gli interventi di Fiammetta Ricci, coordinatrice della Scuola di Legalità e giustizia

dell'Università di TERAMO, e la Lectio Magistralis di Don Ciotti. Chiuderanno la cerimonia la lettura della motivazione e

il conferimento dell'Ordine al merito "Guido II degli Aprutini". Tra le attività di Don Ciotti spicca, nel corso degli anni 90,

il suo impegno si è allargato alla denuncia e al contrasto al potere mafioso, dando vita a Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Oggi Libera, che è presente anche in Europa, Africa e America Latina, coordina oltre 1.600 tra

associazioni e gruppi che promuovono attività nelle scuole e università, curano strumenti d'informazione, si offrono come

punto di riferimento per i famigliari delle vittime, operano e danno lavoro nei beni confiscati alle mafie attraverso le

cooperative agricole del circuito "Libera Terra". Il contrasto alle mafie si lega attualmente all'impegno contro le

disuguaglianze e la povertà, con la rete "Numeri Pari" e contro la corruzione.