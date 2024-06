ECCO QUAL E' STATO L'ANNO RECORD DEL CALDO IN ABRUZZO

Per Pescara, L'Aquila e Chieti il 2022 è stato l'anno più caldo registrato: nel primo capoluogo la temperatura media di due anni fa è stata di 16,4 gradi, nel secondo di 13,5 gradi e nel terzo di 16,6 gradi. Fa eccezione Teramo, dove la temperatura media è stata di 15,5 gradi, contro i 18,7 registrati nel 2014. E' quanto emerge da un report dell'Istat pubblicato in occasione della 'Giornata mondiale dell'ambiente' che si celebra oggi.

In particolare, a Pescara, nel 2022, si sono registrati 127 giorni estivi, cioè 18,6 in più rispetto alla media del periodo

2006-2015, mentre le notti tropicali sono state 61, cioè 29,2 in più rispetto al periodo di riferimento. All'Aquila i giorni

estivi sono stati 133 (+20,8) e le notti estive 4 (+3), a Chieti i primi sono stati 115 (+27,3) e le seconde 77 (+17,6), a Teramo

140 (+6,5) e 20 (-16,8). Per Pescara, Chieti e Teramo il 2022 è stato l'anno con meno pioggia caduta dal 2006: rispettivamente 515,4 mm, 481,6 e 485,2 mm. Fa eccezione L'Aquila, dove l'anno con meno pioggia è stato proprio il 2006. A Pescara, nel 2022, i giorni senza pioggia sono stati 307, cioè 26,5 in più rispetto alla media del periodo 2006-2015. All'Aquila 301 (+23), a Teramo 298 (+23) e a Chieti 305 (+21). Si riducono ovunque i giorni consecutivi con pioggia: a L'Aquila 4 (-1,3), a Teramo 3 (-3,2), a Pescara 3 (-4,0) e a Chieti 3 (-2,6).