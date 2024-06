ASSUNZIONI IN CINQUE GIORNI IN 250 COMUNI ABRUZZESI, ECCO COME E QUANDO CANDIDARSI

Assunzioni smart nei 250 Comuni abruzzesi soci dell'Asmel, l'Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali. Il 30 maggio è stato pubblicato su InPA il nuovo maxi avviso di Selezione unica per Elenchi di idonei alle

assunzioni a tempo indeterminato e determinato. Sono 37 i profili professionali richiesti dall'avviso per laureati, diplomati e operai specializzati (ex categorie D, C, e B).

La procedura consente agli enti locali di assumere in sole 5 settimane chiamando gli iscritti negli elenchi tramite

interpello e svolgendo una sola prova selettiva. Tra gli enti abruzzesi aderenti all'innovativa procedura, anche Giulianova, Silvi, Roseto Degli Abruzzi, Ortona, Pianella, Scafa, Pizzoli, Tornimparte e, tra gli ultimi, Castiglione Messer Raimondo.

Per quest'ultiomo, già socio Asmel, che oggi conta oltre 4.600 soci in tutta Italia, commenta l'iter il

responsabile del Personale, Artuto Brindisi, secondo cui "alla luce dei risultati positivi ottenuti da altri Comuni, abbiamo

deciso di aderire all'accordo. Riteniamo che questa modalità ci permetterà di reclutare rapidamente personale qualificato,

migliorando l'efficienza della nostra amministrazione".

Per coloro che intendono partecipare le candidature apriranno il 10 giugno 2024 alle ore 12:00 e chiuderanno il 25 Giugno 2024

ore 12:00. I candidati che risulteranno idonei dopo il superamento di una prova telematica entreranno a far parte degli

elenchi e potranno partecipare agli avvisi di Interpello, le chiamate dirette degli attuali 740 Comuni e futuri aderenti. Con

quest'adesione, la municipalità di Castiglione Messer Raimondo intende rafforzare il proprio organico per "garantire ai

cittadini il miglior funzionamento della macchina amministrativa, attraverso uno strumento che si è già dimostrato

essere una best practice per altri Comuni in tutt'Italia con oltre 575 assunzioni già concluse e altre 352 in corso".