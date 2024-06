VIDEO-FOTO/ LA NUOVA PIAZZA DI VILLA MOSCA E' REALTA', OGGI L'INAUGURAZIONE E QUATTRO GIORNI DI FESTA, SARA' INTITOLATA A FRANCESCO SPINOZZI

Inaugurata oggi pomeriggio la nuova piazza di Villa Mosca. L'intervento, per il quale sono stati investiti 650 mila euro di fondi PNRR, ha visto la riqualificazione dell'area antistante la chiesa parrocchiale della Madonna delle Salute, con la realizzazione di una nuova pavimentazione, la distinzione netta tra la parte pedonale e quella carrabile, l'installazione di strutture ombreggianti sul lato di viale della Resistenza per consentire l'utilizzo dell'area anche nei periodi più caldi e di una nuova illuminazione a Led, la realizzazione di aree verdi. La piazza, inoltre, è stata arredata con panchine, cestini, fioriere e porta-biciclette ed anche una nuova fermata per i bus.

“Con questo progetto abbiamo dato risposta all'esigenza di una comunità che attendeva da decenni interventi di rigenerazione urbana e la restituzione di spazi di aggregazione per il miglioramento della qualità della vita - ha sottolineato il Sindaco Gianguido D'Alberto - e siamo particolarmente felici di inaugurare questa piazza in concomitanza con il ritorno della festa della Madonna della Salute”. Emozionato Massimiliano Di Stefano, titolare della ditta che ha portato a termine l'intervento con grande professionalità che ha festeggiato con l'amministrazione comunale.

La nuova piazza sarà intitolata all'imprenditore Francesco Spinozzi che tanto ha fatto per il quartiere e che è venuto a mancare anni fa. All'inaugurazione hanno preso parte la ditta Di Stefano che l'ha realizzata, il sindaco con il consigliere regionale Cavallari, diversi assessori della Giunta D'Alberto con il presidente del consiglio comunale e il presidente della Provincia D'Angelo.