SCONTRO A PIAZZALE SAN FRANCESCO TRA AUTO E SCOOTER... ENTRAMBI IN ZONA VIETATA



Incidente in piazzale San Francesco, tra un'auto e uno scooter. fortunatamente senza gravi conseguenze.

A parte la nota di cronaca, è doveroso ricordare come sia l'auto che lo scooter non avrebbero dovuto attraversare la piazza. Il passaggio delle vetture e degli scooter dentro l’autostazione, sfrecciando da tutte le direzioni (anche quelle vietate) sia un pericolo costante, un malcostume purtroppo insanabile in città