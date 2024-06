IL COMUNE DI TORTORETO DICE NO AI CIRCHI CON ANIMALI

A comunicarlo è il Sindaco di Tortoreto Domenico Piccioni, il quale, su proposta dell’Assessore con delega alla Tutela del Mondo Animale, ha adottato apposta ordinanza, la n. 6 del 04-06-2024. Il testo prevede il “divieto di attendamento, nel territorio comunale, dei circhi con esemplari delle seguenti specie: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni”. Il divieto non riguarda, invece, i circhi che rispettino i requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso la Commissione dell’Ambiente, con deliberazione del 10.05.2000, recante i “criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti” e successive modifiche ed integrazioni, emessa in ottemperanza alla Legge 07.02 1992 n. 150 e successive modifiche ed integrazioni. L’Amministrazione intende favorire un programma che privilegi l’arte circense acrobatica, ludica e di equilibrismo, molto attrattiva per adulti e ragazzi, senza lo sfruttamento di poveri animali - ha dichiarato il Sindaco Piccioni. Ci auguriamo che numerosi comuni seguano l’esempio di Tortoreto nell’adozione di provvedimenti che scoraggino l’attendamento di circhi che utilizzano animali - afferma l’Assessore D’Antonio, ricordando che Agosto 2024 è il termine ultimo per il Ministro della Cultura Sangiuliano per l’emanazione del Decreto attuativo della Legge delega sullo spettacolo 106 del 2022 per la revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse.