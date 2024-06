VIDEO / ENORME SCIAME DI API SI FERMA IN CONDOMINIO, ARRIVANO GLI APICOLTORI E...

Questa mattina, in via Cona a Teramo, è stato effettuato con successo il recupero di uno sciame di api che aveva trovato rifugio sotto l'intercapedine del tetto di un’abitazione, a quasi 10 metri di altezza. Lo sciame, individuato dai residenti preoccupati, stava iniziando a costruire il proprio nido in una posizione potenzialmente pericolosa sia per le api che per gli abitanti della casa. In risposta alla segnalazione, Apicoltura Nausicaa e Fattoria dell’Ape, entrambe parte dell’associazione Ada - Apicoltori d’Abruzzo, sono intervenute prontamente per garantire un recupero sicuro ed efficace.

Gli apicoltori, muniti dell'attrezzatura adeguata e con l'ausilio di un mezzo di sollevamento, hanno raggiunto il punto critico del tetto. Con grande attenzione, hanno rimosso delicatamente lo sciame, evitando danni alle api e alla struttura dell’abitazione. Una volta raccolte, le api sono state trasferite in un’arnia, che verrà collocata in un ambiente più idoneo, lontano dalle zone abitate. L'intervento non solo ha permesso di salvaguardare la colonia di api, fondamentali per l’ecosistema, ma ha anche garantito la sicurezza dei residenti di via Cona. La collaborazione tra Apicoltura Nausicaa e Fattoria dell’Ape ha dimostrato l’efficacia del lavoro di squadra e l’importanza della protezione degli insetti impollinatori. L'associazione Ada - Apicoltori d’Abruzzo continua a promuovere la consapevolezza sull’importanza delle api e a offrire supporto per situazioni simili, garantendo interventi rapidi e rispettosi dell’ambiente. Per ulteriori informazioni sulle attività di Ada - Apicoltori d’Abruzzo, è possibile visitare il loro sito web o contattare direttamente i responsabili dell’associazione.