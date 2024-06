RICOSTRUZIONE / BLITZ DEI CARABINIERI: NEL TERAMANO E' IRREGOLARE UN CANTIERE SU TRE

Il Comando Provinciale Carabinieri di Teramo dall’inizio dell' anno ha fatto scendere in campo una “task force” per il controllo dei cantieri della ricostruzione post sisma su edifici sottoposti a vincoli storici, monumentali, paesaggistici. I controlli in tutta la provincia teramana vengono effettuati: dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo che insieme agli ispettori tecnici dell’ispettorato provinciale del lavoro si occupano degli aspetti giuslavoristici, nonché sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell’Aquila che curano il controllo circa il rispetto delle leggi di tutela dei beni su cui gravano vincoli storici, monumentali o paesaggistici nonché dei titoli circa la competenza delle ditte incaricate del restauro di tali beni; dai Carabinieri della specialità Forestale che si occupano del corretto smaltimento dei materiali di risulta prodotti in detti cantieri. Della task force fanno sempre parte le stazioni Carabinieri del territorio nonché i Nuclei Operativi e Radiomobili delle compagnie che hanno competenza sul territorio dei controlli, che si occupano dell’identificazione degli operai e del controllo della regolarità degli appalti nonché dell’acquisizione di elementi informativi utili da approfondire in sede di “Gruppo Interforze” istituito presso la Prefettura di Teramo per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata in tale delicato settore della ricostruzione. Nel corso del corrente anno nel territorio provinciale sono stati controllati 15 cantieri, di questi: 8 sono risultati in regola circa gli aspetti verificati; 5 non sono risultati in regola e pertanto adottati vari provvedimenti di competenza delle specialità intervenute. Su due cantieri sono in corso ulteriori accertamenti.