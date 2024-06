"LA REPUBBLICA SOTTO PROCESSO", LA FONDAZIONE LUIGI EINAUDI PRESENTA IL LIBRO DI GOFFREDO BUCCINI

Un’analisi “laica” e non condizionata del delicato rapporto tra politica e magistratura: è questo, in estrema sintesi, il contenuto de “La Repubblica sotto processo”, l’ultimo libro di Goffredo Buccini, inviato speciale ed editorialista de “Il corriere della sera”. Il volume sarà presentato a Teramo, nell’ambito delle iniziative promosse dalla Fondazione Luigi Einaudi, il prossimo 13 giugno alle 17,30, nei locali della Corte interna della Biblioteca Melchiorre Delfico, alla presenza dell’Autore.

Sarà un vero e proprio viaggio attraverso una accurata ricostruzione diacronica delle principali vicende che hanno scandito le tappe della storia giudiziaria italiana dell’ultimo trentennio, senza mai perdere la speranza di ritrovare “tra le pieghe del nostro DNA i geni di Einaudi e di tanti che, come lui, costituirono la classe dirigente del “miracolo” di palingenesi collettiva del dopoguerra, nella maturata consapevolezza che quando torneremo ad eleggere disciplina ed onore a precondizione delle funzioni pubbliche, la ricomposizione del conflitto tra politica e magistratura verrà da sé.

Dopo i saluti introduttivi di Alfredo Grotta (nella foto), responsabile della sede Abruzzo della Fondazione Luigi Einaudi, discuteranno con l’Autore il Segretario Generale della Fondazione Luigi Einaudi, Andrea Cangini; Gianfranco Iadecola, avvocato e già magistrato della Corte di Cassazione; Massimiliano Annetta, avvocato del Foro di Firenze e Rosita Del Coco, professore di diritto processuale penale dell’Università di Teramo.