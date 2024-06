BOLLETTE LUCE / ENTRO GIUGNO DOBBIAMO SCEGLIERE IL GESTORE, ROBIN HOOD: “ECCO QUELLO CHE DOVETE SAPERE”

L'associazione Robin Hood informa gli utenti sui cambiamenti in atto nel mercato dei consumi, in particolare quello dell'energia e del gas.

"L'obiettivo primario" spiega il presidente Pasquale Di Ferdinando "è quello di avvisare i consumatori sulla disinformazione con la quale le stesse società inducono al passaggio al mercato libero, con il conseguente danno dei malcapitati."

Il primo accorgimento consigliato consiste nel verificare le diciture in bolletta, soprattutto per tutti quei clienti vulnerabili che rientrano nelle categorie di tutela e avviare immediatamente una richiesta di applicazione del servizio nel caso fosse presente, invece, l'indicazione Mercato libero.

Nel mercato regolamentato possono rimanere, infatti, oltre il 30 giugno, la data fissata per la scadenza da Arena per il passaggio, i clienti domestici vulnerabili, che restano parte del Servizio Tutelato della Vulnerabilità e riservato a soggetti:

- condizioni economicamente svantaggiati (quali percettori del bonus elettrico)

- versano in grave stato di salute

- ⁠soggetti con disabilità

- ⁠utenza in struttura di emergenza (vedi MAP)

- ⁠hanno un'età superiore ai 75 anni.

L'associazione Robin Hood, inoltre, ha richiesto una proroga per chiunque intenda procedere alla possibilità di rientro, registrata una grande difficoltà nelle numerose richieste ricevute.

L'altro settore è quello del Servizio a Tutele Graduali predisposto da Arena per accompagnare il passaggio al mercato libero, nel quale rientrano tutti i clienti che non hanno un venditore sul mercato libero. Il servizio è dedicato ai clienti domestici non vulnerabili che a luglio 2024 non avrannno un fornitore di energia elettrica sul mercato libero, secondo le condizioni economiche la cui durata decorrerà dal 1 luglio 2024 al 31 marzo 2027.

"Per quanto riguarda il gestore del gas" informa ancora il presidente di Robin "lo switch è già avvenuto a partire dal 1 giugno; l'invito è quello di affrettarsi a controllare."

Inoltre, l'associazione offrirà un servizio gratuito ai propri iscritti, per tutti coloro che vorranno rimanere sul mercato, per evitare situazioni di applicazione di tariffe impossibili.

EUGENIA DI GIANDOMENICO