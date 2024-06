PERDE IL CONTROLLO DELLA MOTOZZAPPA, E' GRAVISSIMO

Perde il controllo della sua motozzappa mentre si trova in campagna e viene investito dal mezzo stesso. Sono stati immediati i soccorsi per il 77enne che stava arando il campo a Morro D'Oro ma questo non ha potuto evitre le fratture multiple riportate agli arti inferiori, giudicate molto gravi. Sul posto è arrivato da Pescara l'elisoccorso che ha trasportato l'anziano al Mazzini di Teramo dove si trova ora in sala operatoria. Sul posto i carabinieri per le indagini di rito.