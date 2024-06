DOMENICA 16 GIUGNO, POMPIEROPOLI AD ALBA ADRIATICA

L’estate ad Alba Adriatica si accende con un nuovo evento dedicato ai bambini e alle famiglie. Domenica 16 giugno, il sodalizio Fuorisella Bike sta curando materialmente i preparativi di Fuori Festa Bike che ha il patrocinio del Comune di Alba Adriatica e della Provincia di Teramo, in collaborazione con il comitato provinciale CSI Teramo.

È un’occasione per far vivere ai più piccoli momenti ricreativi ed aggregativi attraverso giochi, animazione, musica dal vivo e truck food, a cui si aggiungono il percorso bici gimkana, il concerto de I Pupazzi e Pompieropoli grazie all’Associazione Grisù amici dei Vigili del Fuoco di Teramo, all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale e al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Comando di Teramo.

Il tutto avrà inizio alle 15:00 in piazza del Popolo, l’ingresso sarà libero e gratuito.

Ermanno Di Giosia, presidente di Fuorisella Bike: “È un evento per bambini che sicuramente piacerà anche ai grandi. Appassionati e curiosi di sport a due ruote potranno assistere alle esibizioni dei piccoli ciclisti in erba e ammirarli nelle corse e nei percorsi pensati per l’occasione. Grazie a tutti i nostri collaboratori per l’impegno e la disponibilità, oltre al comune di Alba Adriatica, alla Provincia di Teramo e al CSI Teramo che ci saranno di grande aiuto per la perfetta riuscita di questa manifestazione. Sono belle e gioiose situazioni perchè servono a fare del Fuori Festa Bike una memorabile festa aperta a tutte le età, non soltanto ai bambini”.