INCIDENTE IN BICICLETTA. MUORE IL PADRE DEL GIORNALISTA LUCA ZARROLI



E' caduto dalla bicicletta, mentre percorreva il sottopasso di via Aldo Moro a Tortoreto. Per Giuseppe Zarroli, 86enne, non c'è stato nulla da fare. Inutili tutti i tentativi di soccorso e di rianimazione. Purtroppo, quando è arrivato all'ospedale di Giulianova, si era già spento. Sulla dinamica dell'incidente, sono in corso indagini da parte della Polizia Locale di Tortoreto, anche per chiarire se nell'incidente abbia avuto un ruolo un'auto, che passava in quel momento. Una dinamica che sembra ripetere drammaticamente l'incidente che ha visto la morte di Monica Tassoni a Giulianova, ma è ancora tutto da chiarire. Giuseppe Zarroli era il padre del collega giornalista Luca, direttore di cityrumors, al quale va il commosso abbraccio di tutta la redazione di certastampa.