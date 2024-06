GUIDAVA IN PIAZZA GARIBALDI UBRIACO E SENZA PATENTE

Nella notte i Carabinieri della sezione radiomobile del NOR della Compagnia di Teramo, mentre si trovavano in Piazza Garibaldi notavano un’utilitaria che viaggiava con andamento incerto e rallentava alla vista dei militari. I Carabinieri prontamente bloccavano il mezzo e procedevano al controllo.

L’unico occupante dell’auto era l’autista un trentenne di origine straniera residente in provincia di Teramo il quale veniva sottoposto ai prescritti controlli. L’uomo era privo della patente di guida in quanto mai conseguita, inoltre manifestava i sintomi di chi aveva fatto un uso smodato di alcool, infatti risultava positivo al test alcolemico. I Carabinieri procedevano al controllo dell’auto che non era intestata al guidatore e dopo gli accertamenti si appurava che la stessa era stata asportata alcune ore prima a Teramo in zona valle san Giovanni. L’auto non risultava oggetto di furtoin quanto il proprietario non si era accorto della sottrazione ma ne aveva avuto cognizione quando la centrale operativa dei Carabinieri di Teramo lo ha interpellato.

Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario, mentre l’autista dovrà rispondere di ricettazione, guida in stato di ebbrezza e senza patente.