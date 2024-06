POLISERVICE, AL VIA I CONTROLLI PER LA DIFFERENZIATA CONFERITA MALE

Poliservice Spa avvierà, entro il mese, il controllo del territorio per verificare il corretto conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza dei tredici comuni (dodici della Val Vibrata più Bellante) per conto dei quali la società gestisce la raccolta differenziata. Gli ispettori ecologici verificheranno bidoni e sacchi conferiti dai cittadini nella raccolta porta a porta ai fini dell’accertamento del corretto smaltimento della spazzatura secondo la tipologia (secco, umido, carta, plastica, vetro e alluminio). I controlli di prossimo avvio si sono resi necessari poiché vengono riscontrate modalità scorrette nelle procedure di raccolta differenziata che, inevitabilmente, incidono sia nella percentuale di differenziata che nei costi di smaltimento che si riverberano, poi, in bolletta. Lo smaltimento dei rifiuti rappresenta una voce di spesa per l’azienda, di conseguenza per i Comuni i quali devono, poi applicare la tari ai cittadini. Maggiore, quindi, è il costo di smaltimento e trattamento della spazzatura, maggiore sarà il costo per gli utenti. Motivo per cui, gli ispettori ecologici avvieranno le verifiche della raccolta porta a porta.