GIORNALISMO ABRUZZESE IN LUTTO: E' MORTO FRANCO FARIAS

Si è spento oggi nella sua abitazione di Francavilla al Mare il giornalista Franco Farias, volto noto del Tgr Abruzzo Rai. Da qualche anno in pensione, Farias, 72anni, era stato anche dirigente sindacale e scrittore, oltre che uomo di cultura particolarmente impegnato per anni nella organizzazione dei Premi Flaiano. Lascia la moglie Carmela ed i figli Eddy e Alessandra, nostra collega giornalista, che gli sono stati vicini fino all’ultimo nella lotta contro la malattia che lo aveva colpito. La redazione e la proprietà di Rete8 si stringono ai familiari, esprimendo profondo cordoglio.

Il Sindacato giornalisti abruzzesi esprime cordoglio per la morte di Franco Farias, decano del giornalismo abruzzese, a lungo uno dei volti più noti dell'informazione regionale della Rai, ex segretario del sindacato abruzzese e consigliere dell'ordine dei giornalisti abruzzesi. Ruoli che testimoniano il suo impegno per il progresso della categoria, sempre portato avanti con generosità. Ma soprattutto, Franco Farias è stato un esponente di primo piano della cultura abruzzese, anche come saggista, storico, critico letterario, esperto musicale. Da ricordare il suo libro sulla storia delle bande abruzzesi, scritto a quattro mani con Francesco Sanvitale. Da sempre vicino ai Premi Internazionali Flaiano, ne ha sostenuto l'attività nel corso degli anni. In Rai era entrato nella struttura programmi della sede abruzzese, transitando poi nella redazione giornalistica della Tgr, fino a ricoprire l'incarico di caposervizio, sempre particolarmente attento ai temi culturali. Tra i suoi contributi giornalistici più significativi la lunga video intervista a Domenico Troilo sulla storia della Brigata Maiella. Nel 2014 lui, con orgogliose origini di Loreto Aprutino, aveva ricevuto il premio Ciattè d’oro, attribuito dal Comune di Pescara a personalità’ di particolare valore civico e culturale. Alla moglie Carmela e ai figli Edmondo e Alessandra, giornalista, va l'abbraccio affettuoso del Sindacato giornalisti abruzzesi. La camera ardente sarà allestita domani, dalle 9, nella cappella del cimitero di Francavilla al Mare. I funerali si svolgeranno martedì