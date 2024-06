I LETTORI CI SCRIVONO/ IN RICORDO DELL'ANNIVERSARIO DELLA SPI FONDATA A TERAMO NEL 1925

Buonasera, sono una lettrice della pagina nonché una cittadina teramana e una psicologa in formazione, ed in quanto tale vi scrivo perché nella giornata del 7 Giugno sono rimasta un po’ amareggiata. Forse non lo sanno in molti (e proprio per questo motivo aggiunto sarebbe stato bello ricordarlo) ma venerdì 7 era l’anniversario della Spi ovvero la società psicoanalitica italiana, che è stata fondata proprio nella nostra città, Teramo!

Più nello specifico fondata a Teramo il 7 Giugno 1925 da quello che all’epoca era il direttore dell’ ex Manicomio: Marco Levi Bianchini. Riconosciuta poi nel 1936 dall'Associazione Psicoanalitica Internazionale (IPA) fondata nel 1910 da Sigmund Freud. La SPI è società componente dell'International Psychoanalytical Association (IPA) e dell'European Federation of Psychoanalysis (EFP). Gli psicoanalisti della SPI sono medici chirurghi, psichiatri,neuropsichiatri infantili, psicologi e psicoterapeuti.

Credo dunque, da cittadina e da studentessa di psicologia, che la nostra città sarebbe dovuta essere orgogliosa di festeggiare a casa sua questa data, importante a livello razionale.

Spero vi sia la possibilità per il futuro di “vantare” questo evento di rilievo nel panorama culturale.

Gaia Nardi