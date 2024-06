DROGA / 150 KG DI DROGA SEQUESTRATI, 29 ARRESTI ANCHE NEL TERAMANO

Sono 150 i chilogrammi di hashish e 200

mila euro in contanti sequestrati in flagranza nel corso delle

indagini della Guardia di finanza di Bari e del Servizio centrale

operativo (Sco) e del Gruppo Investigazioni criminalità organizzata

(Gico) delle Fiamme gialle che questa mattina hanno eseguito 31 misure

cautelari, nei confronti di altrettante persone, (di cui 15 in

carcere, 14 agli arresti domiciliari e 2 destinatari dell'obbligo di

dimora) residenti nelle province di Bari, Bat, Foggia, Teramo e

Chieti, oltre a un decreto di sequestro preventivo di beni per un

valore di circa 2 milioni di euro. Dalle prime luci dell'alba, i

finanzieri del Comando Provinciale e del Servizio Centrale

Investigazione Criminalità Organizzata con il supporto del locale

Reparto Operativo Aeronavale e di personale del Comando Provinciale

della Guardia di Finanza di Foggia hanno eseguito l'ordinanza, emessa

dal gip del Tribunale barese su richiesta della Direzione Distrettuale

Antimafia. Devono rispondere, a vario titolo, per i reati di

associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o

psicotrope, nonché produzione, traffico e detenzione illeciti delle

stesse. Il gruppo criminale avrebbe avuto come sede operativa la

provincia di Foggia e propaggini in quelle di Bari e Bat.