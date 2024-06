AGENA LANCIA LA CAMPAGNA "ESTATE SICURA" E CONTROLLA GRATUITAMENTE GLI IMPIANTI NEGLI ALBERGHI

AGENA, l'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente della Provincia

di Teramo, in collaborazione con le Associazioni di Categoria del territorio operanti nel

settore turismo, annuncia il lancio della Campagna "Estate Sicura", iniziativa volta ad

offrire un controllo gratuito degli impianti termici delle strutture alberghiere della Provincia

prima dell’inizio della stagione estiva. L'obiettivo è sensibilizzare il comparto del turismo

sull'importanza di garantire maggiore sicurezza ed efficienza energetica, riducendo i

consumi e rispettando l'ambiente.

Anche se gli impianti delle strutture ricettive sono stati precedentemente controllati dalle

ditte di manutenzione operanti sul territorio, l'agenzia sottolinea che un'ulteriore verifica

gratuita è utile per valutare le prestazioni e assicurare un funzionamento ottimale.

La campagna "Estate Sicura" si svolgerà da lunedì 10 a venerdì 14 giugno. Durante questo

periodo, saranno controllati circa 60 impianti termici in altrettante strutture ricettive nei

comuni costieri di Alba Adriatica, Martinsicuro, Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pineto e

Silvi.

Le strutture alberghiere selezionate saranno preventivamente avvisate sia via PEC che

tramite posta elettronica ordinaria, con informazioni dettagliate sulla data, gli orari e le

modalità dei controlli. AGENA confida nella massima collaborazione dei gestori degli

impianti, poiché l’attività è finalizzata a garantire che le strutture alberghiere possano offrire

un ambiente sicuro e confortevole ai loro ospiti, mira ad evitare sprechi di risorse

energetiche, ridurre i costi della bolletta, migliorare il servizio complessivo e contribuire agli

obiettivi di sostenibilità ambientale. Si ricorda inoltre che il personale addetto sarà munito di

cartellino di riconoscimento e che non verrà richiesto denaro in nessun caso.

Francesco Marconi, Amministratore Unico di AGENA, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi

di presentare "Estate Sicura", un'iniziativa unica nel suo genere. Questa attività dimostra

l'importanza di interconnettere tutti i comparti per garantire il successo di un territorio,

assicurando sicurezza e benessere ai turisti che sceglieranno di trascorrere le proprie

vacanze nella nostra provincia. Naturalmente in linea con gli obiettivi di AGENA di ridurre le

emissioni di CO2 e promuovere attivamente la sostenibilità ambientale.”

Per ulteriori informazioni, si invita a visitare il sito web dell’agenzia - www.agenateramo.it,

oppure contattare il numero 0861.241208 o inviare una e-mail a

