SCIVOLA SULLA SCALA DEL CANTIERE E S’INCASTRA NEI PONTEGGI: GRAVE UN 32ENNE

Scivola sulla scaletta dell’ impalcatura e si incastra tra i ponteggi. È stato necessario smontare parte degli stessi ponteggi, per soccorrere l’operaio 32enne caduto in un cantiere a Villa Passo di Civitella. L’uomo, un kosovaro, ha riportato un forte trauma lombare e, con l’intervento del 118 e della Croce Bianca, è stato prima soccorso e poi trasferito in elicottero al Mazzini, dove è arrivato in codice rosso ed è stato ricoverato.