ELEZIONI / A CANZANO MARIA MARSILI VERSO LA RICONFERMA



Verso la riconferma di Maria Marsilii quale Sindaca di Canzano. La Sindaca uscente, candidata della lista "la Nostra Canzano" Biagio Di Pietro per Insieme Oltre e Franco Campitelli per Futuro e Territorio. Una vittoria netta per la Prima Cittadina uscente.