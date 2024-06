ELEZIONI, PINETO, UN RAPPRESENTANTE DI LISTA ATTACCA I PRESIDENTI DI SEGGIO ED E' DENUNCIA

Un rappresentante di lista di Dell’Orletta, ex presidente di seggio nonché funzionario del comune in pensione da poco, è entrato nel plesso scolastico delle scuole elementari ed ha attaccato i presidenti dei seggi asserendo in modo smargiasso che non sapevano fare il loro lavoro e molto altro. Il funzionario del comune deputato al servizio elettorale con il comandante dei carabinieri è intervenuto sul posto e lo ha cacciato dal seggio. Probabilmente la vicenda finirà con una denuncia e dunque in tribunale.

L’avversario Cleto Pallini con sommo FairPlay è andato dal vincitore per stringergli la mano