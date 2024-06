LE EUROPEE DEL LUSSO: LETTERA APERTA A CRISTIANO GODANO



«Meglio del perdersi in fondo all’immobile

Meglio del sentirsi forti nel labile»

C. G.



Caro Cristiano in un articolo dell’8 giugno (QUESTO) invitavi gli italiani al voto per: “[...] migliorare l’Europa, arginare ultradestra e populisti, respingere l’attacco a diritti e libertà fondamentali.”



Ritengo lodevole il tuo intento ma ingenuo. Perché, caro Cristiano, per migliorare qualcosa bisogna agire tramite le persone giuste, poiché essere antifascisti (almeno idealmente, che è la massima azione possibile oggi in uno stato democratico quale è il nostro) non significa automaticamente essere capaci di migliorare le cose. Voglio dire: non è che un cittadino pur di contrastare il brutto e l’abbrutimento che ci circonda deve votare chicchessia o, per essere più chiari, gente che ha speso una intera legislatura a discutere di identità di genere, di ə e *, di tutti e tutte, di utero in affitto (L’Abominio!), cioè dei presunti diritti di una minoranza, dimenticando i sacri e santi diritti quotidiani dei lavoratori, cioè di tutti, di quei tutti oramai resi poveri e schiavi. Per avere contezza del qui e ora sarebbe bastato almeno che questi si fossero recati a mettere i loro candidi occhietti buonisti nei defunti cantieri del 110% (dove il lavoro nero pullulava e gli infortuni, squarci a sangue vivo più o meno gravi – ma sai, bisognava fare in fretta e chiudere la stallacon la certezza che i buoi si fossero già tutti dileguati –, troppo spesso sono stati dichiarati dalle vittime incidenti casalinghi così da non perdere il soldo per il pane), per poi sapere e offrire una alternativa credibile di questi tempi; ma non l’hanno fatto, non hanno nessuna intenzione di farlo e, soprattutto, non sanno farlo più di occuparsi della classe operaia, della povera gente che fatica ogni giorno per il tozzo di pane, che, pur lavorando, è mantenuta in uno stato di bisogno, che vuol dire di povertà: questa è la maggioranza, Cristiano. Ti presento e rappresento così la maggioranza di cui la presunta sinistra europea dovrebbe occuparsi per “[...] migliorare l’Europa, arginare ultradestra e populisti, respingere l’attacco a diritti e libertà fondamentali.” Ma non sono buoni a farlo, Cristiano. Questa sinistra ideale che invochi a diga contro lo sfacelo di cui è la principale responsabile, non esiste proprio più, ahimè (ahitè, che pare non te ne sia proprio accorto). A questi qui, invece, va tolta proprio la licenza di continuare su questa strada: se fai politica occupandoti principalmente di una minoranza, muori in minoranza. Il guaio non è la destra che fa la destra ma la sinistra che imita la destra liberale accaparrandosi i quartieroni del centro e dimenticando le gialle casacce popolari della periferia; e tutto questo mentre il mondo è in fiamme.



Ecco, caro Cristiano, queste teste politiche qui a rappresentarmi, fosse anche in una assemblea condominiale, io non ho più alcuna intenzione di delegarle perché non sono in grado di arginare proprio nulla, neanche un’epistassi dopo che per noia si sono trapanati il naso per ore con tutte e dieci le dita – e perché nonventi, usando anche quelle dei piedi: perché porre limiti alle fantasie di potere e di governo? Tant’è che l’8 settembre del 2019 pubblicai un manifesto dal titolo “Sullo stato delle cose nella partitocrazia italiana” dove invitavo a non votare più perché ritengo che il non voto sia l’unica azione rimasta per arginare il lusso della politica, come pure le Europee del lusso.



Purtroppo Cristiano il tuo invito al voto alimenta il vero problema che affligge dal Secondo dopoguerra le istituzioni repubblicane del Nostro Paese, che è la partitocrazia, vale a dire la spartizione scientifica dei pubblici poteri per esercitarli a favore di interessi particolari e mai della collettività.



Infatti in questo mio manifesto, che ratificò tuttora, dico che solo il “Non vi voto più!” è rivoluzionario in quanto non permetterebbepiù alla partitocrazia di continuare a operare falsamente in nome e nell’interesse del popolo italiano. E oggi siamo finalmente giunti a questo esito, considerato che più della metà degli aventi diritto non si sono recati alle urne: il lusso della politica non gode più del favore della maggioranza degli italiani insomma. Questo è il grande dato politico emerso da questa ultima tornata elettorale.Vivaddio!

Sai Cristiano, le democrazie si distinguono (come ricordo nel mio manifesto) dalle dittature perché mettono a disposizione dei propri cittadini tre strumenti fondamentali, “fondativi”, che sono le Libertà di espressione, di voto e di non voto – ci sono ancora nel nostro Paese, checché se ne dica in giro facendo, per l’appunto, cattiva politica. E io ho esercitato il libero diritto di non voto per arginare le Europee del lusso, dove nel mio collegio ho visto candidare individui senza manco un’ora di pratica politica alle spalle: ma tu Cristiano ti presenteresti mai a un concerto senza neanche un’ora di prove? Sono certo di no. Sono certo che ti vergogneresti solo a pensare di farla una cosa simile. Beh, la partitocrazia, quella che hai continuato ad alimentare segnando una croce sulla tua scheda elettorale, invece sì,lo ha fatto, perchési è presentata in molti casi all’elettore senza una sola ora di pratica politica alle spalle, e pure senza un briciolo di vergognanel farlo.



Ecco, caro Cristiano, se l’Europa non migliora e avanzano ultradestra e populismi, e diminuisco diritti e libertà (e, lo ribadisco con forza!, queste sono solo falsità di una retorica oramai stantia, perché questo mio pezzo, come il tuo dell’8 giugno, non sarebbe possibile neanche scriverlo per tenerlonascosto e benchiuso nel cassetto dentro uno stato veramente dittatoriale), la responsabilità è proprio di quelli che, credendo tragicamente davvero di arginare tutto questo, votano la qualunque, come, ad esempio, una facinorosa in trasferta in Ungheria così da poter attaccare pure questa bella figurina del cazzo sull’album Panini del Parlamento europeo.



MASSIMO RIDOLFI