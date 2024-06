SUL SITO DEL COMUNE LA NUOVA GRADUATORIA DEI "PERCORSI INCLUSIVI" PER AIUTARE CHI HA BISOGNO

Sul sito del Comune di Teramo, nella sezione “Comunicazioni dai settori”, è stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei beneficiari del progetto “Nuovi percorsi inclusivi”, il cui obiettivo è quello di contrastare l’esclusione sociale e la povertà nelle sue diverse forme.

Il progetto, della durata di 24 mesi e finanziato dalla Regione Abruzzo con 1 milione 291 mila euro nell’ambito dell’avviso “Abruzzo include 2”, a valere sul Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, vedrà l’attivazione, per i soggetti individuati come beneficiari, di percorsi personalizzati attraverso i quali saranno avviati a tirocini extracurriculari, tirocini inclusivi e borse lavoro, allo scopo di rafforzarne l’occupabilità lavorativa.

In particolare saranno attivati tirocini extracurriculari in favore di 70 utenti della durata di 12 mesi con un impegno di 25 ore settimanali e un’indennità mensile di 600 euro; tirocini inclusivi in favore di 40 utenti della durata di 12 mesi con un impegno di 25 ore settimanali e un’indennità mensile di 500 euro; borse lavoro in favore di 30 utenti, con disagio psichico, per una durata di 12 mesi e un’indennità di partecipazione mensile di 340 euro.

L’iniziativa, destinata a persone svantaggiate e con disabilità psichiche di cui mira a rafforzare l’occupabilità lavorativa, è realizata in rete tra 29 Comuni (Teramo e Montorio al Vomano, Arsita, Atri, Basciano, Bisenti, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Montefino, Penna Sant’Andrea, Pineto e Silvi; Castel Castagna, Castelli, Colledara, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Pietracamela, Tossicia, Campli, Cortino, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura e Valle Castellana) e coinvolge, come beneficiari, utenti dei Servizi sociali di Teramo, Fino - Cerrano e Gran Sasso - Laga e del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Teramo.

“Con la pubblicazione della graduatoria relativa ai beneficiari il progetto compie un ulteriore passo avanti – sottolinea l’Assessore alle Politiche Sociali, Ilaria De Sanctis – è un’iniziativa nella quale crediamo molto e che prendendo in carico la persona nella sua complessità, attraverso un intervento multidisciplinare e grazie a un partneriato pubblico-privato, va ad attuare il principio costituzionale della lotta alla povertà, in tutte le sue forme, come politica pubblica”.