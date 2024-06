TORNA EXTEMPORAMNIA, EDIZIONE SPECIALE DEDICATA A FABRIZIO DE ANDRE'... CON TANTE SORPRESE

L’aver proposto un tema così sfidante e ambizioso si sta rivelando una meravigliosa intuizione. Sono oltre 500 le opere pittoriche che il prossimo fine settimana (15 e 16 Giugno 2024) saranno presenti a Teramo in occasione della 5° edizione di Extemporamnia (il Festival della pittura di Teramo). Saranno 5 le sezioni presentate al pubblico,

Extemporamnia Junior: saranno decine i bambini (sotto ai 14 anni) che si cimenteranno in una performance di gruppo colorando tavole illustrate ispirate ai testi del cantautore genovese.



Academy: sotto la guida di docenti e dirigente, i ragazzi del Grue di Castelli hanno accolto la sfida realizzando delle opere in ceramica ispirate a testi e parole di Fabrizio De André.

Caricature: sono quasi 200 le opere pervenute al nostro indirizzo da oltre 30 Paesi in tutto il mondo. Tanti artisti italiani, ma anche tantissimi stranieri, hanno raccolto la sfida. Le opere saranno esposte in centro città in occasione del Festival e poi entreranno a far parte del nostro patrimonio.

Estemporanea: saranno oltre 100 i pittori e le pittrici che si dislocheranno tra le vie del centro colorando le loro tele e riempiendo la notte teramana di emozioni sulle note di Faber.

Contemporanea: molte più di 200, saranno invece le opere realizzate in studio. Opere che gli artisti hanno realizzato nei mesi passati e che riempiranno Piazza Martiri nei due giorni di Festival.

«Patrocini prestigiosi: oltre al supporto straordinario dell’amministrazione comunale, del BIM e della Fondazione Tercas, a cui va tutto il nostro ringraziamento, quest’anno il Festival si pregia del Patrocinio Morale di tre importanti enti - spiega Enzo Delle Monache - la Fondazione Fabrizio De André di Milano, il Museo ViadelCampo29rosso di Genova e la Faber-Castell dal cui nome, Paolo Villaggio pare abbia preso spunto per coniare il nomignolo con cui tutti oggi lo ricordano. Al centro del Festival, per la prima volta, diamo spazio ad un concerto musico-teatrale, anche questo volutamente ispirato da Fabrizio De André. I Princesa, gruppo ormai noto nel teramano, nel bel mezzo della tournée che li sta portando in tanti importanti teatri nazionali, si esibiranno in Piazza Martiri della Libertà sabato sera alle 19:00 (in tempo per lasciar spazio all’esordio della Nazionale in Euro24)»

Catalogo d’arte: una segnalazione importante va fatta per il Catalogo che sarà realizzato subito a valle del Festival e che conterrà le foto di tutte le opere corredate in didascalia dal riferimento al cantautore genovese che ah ispirato l’opera. Il testo, che si potrà considerare un’opera monografica, unica nel suo genere, editato in versione prestigiosa, sarà omaggiato alla Fondazione De André, al Museo ViadelCampo29rosso e alla Faber-Castell oltre che agli enti territoriali che hanno sostenuto questo progetto. «Un grazie speciale al dott. Giuseppe Bacci, presidente delle tre giurie tecniche che dovranno valutare le opere in gara».